La compagnie énergétique, GE Vernova, vient d’annoncer un investissement de 10,2 millions de dollars dans le projet Xlinks Morocco-UK. Porté par Xlinks First Limited, ce projet vise à fournir une source d’énergie propre et fiable en combinant énergie éolienne, solaire et stockage par batterie.

Une fois opérationnel, il est prévu que le câble sous-marin transcontinental réponde à près de 8% des besoins électriques actuels du Royaume-Uni, soit l’équivalent de l’électricité utilisée par sept millions de foyers britanniques.

L’investissement de GE Vernova s’inscrit dans une démarche plus large visant à accélérer la transition énergétique mondiale. En s’appuyant sur son expertise et son portefeuille énergétique diversifié, cette entreprise se positionne comme un acteur clé dans la réalisation de projets énergétiques d’envergure. Cette initiative s’inscrit également dans le contexte d’une demande croissante en électricité au Royaume-Uni, stimulée par l’électrification progressive des secteurs du chauffage, des transports et de l’industrie.

Au-delà de son impact énergétique, le projet devrait également jouer un rôle important dans la création d’emplois et le développement économique, en offrant des milliers d’opportunités d’emploi, notamment dans des secteurs qualifiés. De plus, il renforcera la position du Maroc en tant qu’expert régional et continental dans le domaine des énergies renouvelables, consolidant ainsi son rôle de hub énergétique régional.

Nomi Ahmad, PDG de la division Services Financiers de GE Vernova, a déclaré : « en menant la transition énergétique grâce à notre vaste expertise énergétique, nous aidons les grands projets énergétiques à assurer leur réalisation et leur financement. Nous sommes heureux de faire partie du Projet d’énergie Maroc-Royaume-Uni, car la collaboration entre les acteurs du secteur de l’énergie est essentielle pour garantir que davantage d’énergie renouvelable et abordable soit fournie pour répondre aux besoins en électricité du Royaume-Uni et aider le pays à atteindre ses objectifs de neutralité carbone ».

De son côté James Humfrey, PDG de Xlinks First Ltd, a déclaré : « l’arrivée d’un investisseur de la qualité de GE Vernova représente une étape stratégique supplémentaire dans le développement du Projet d’énergie Maroc-Royaume-Uni, alors que nous progressons sur plusieurs fronts. Xlinks s’engage à répondre aux besoins du Royaume-Uni en matière d’énergie fiable, abordable et à zéro émission de carbone, tout en maximisant les bénéfices socio-économiques du Projet au Maroc ».