Les recettes de fonds de chasse ont atteint 47,04 millions de dirhams (MDH) au titre de la saison 2018-2019, soit une hausse de 8,33% par rapport à la saison précédente, a indiqué, jeudi à Rabat, le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim Lhafi.

« Les recettes de la chasse ont connu une augmentation accrue durant les 10 dernières années, enregistrant une hausse de plus de 97% en 2019 par rapport à 2008, et les territoires de chasse amodiés totalisent une superficie qui dépasse 3 millions d’hectares », a précisé Lhafi, lors de la session ordinaire du Comité supérieur de la chasse.

En outre, le nombre de chasseurs pour cette saison a atteint 71.793, enregistrant également une augmentation de 49,56% par rapport à la saison 2008-2009, fait savoir le haut-commissaire.

Lhafi a souligné, par ailleurs, que l’amodiation génère un impact positif au développement de l’économie locale à travers sa contribution de 1,18 million journées de travail permanentes et la commercialisation des produits de terroir.

« Le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) a recensé un total de 193.365 oiseaux, dont 176.746 perdreaux issus d’élevage, lâchés dans les lots amodiés et les réserves de chasse », a-t-il dit, notant que le nombre de lots amodiés est passé de 607 en 2008 à 1.134 actuellement, soit une augmentation de 87% en une décennie.

Dans ce sens, Lhafi a relevé que la chasse touristique se développe davantage d’année en année et ce grâce aux multiples encouragements accordés par le département à ce secteur d’activité, notant qu’il est nécessaire de travailler avec les 51 sociétés de chasse, qui opèrent sur le terrain et organisent ce sport au profit des touristes cynégétes de diverses nationalités, et de mettre en oeuvre des mesures administratives et une politique de diversification de la chasse touristique.

« Cette saison a été caractérisée également par la mise en œuvre, pour la septième année consécutive, de la stratégie nationale cadrant la maîtrise des populations de sanglier dans les différentes régions du Royaume », a ajouté le responsable, rappelant que, jusqu’au 15 juin dernier, 1.003 battues ont été organisées au niveau de 352 points noirs, enregistrant un taux de 76% des battues programmées, au cours desquelles, 6.578 animaux ont été abattus, soit une moyenne de 6,56 sangliers par battue.

Au terme de cette réunion, le Conseil supérieur de la chasse a fixé 29 septembre prochain comme date de l’ouverture générale de la chasse pour les principales espèces de gibiers, à l’exception de la tourterelle dont la chasse sera ouverte le 18 juillet 2020.

Ce conseil a pour mission de donner son avis sur les moyens nécessaires à la préservation et au développement de la faune cynégétique dans le but d’améliorer les conditions d’exercice de la chasse.

Cette session a été consacrée à l’évaluation du bilan des réalisations de la saison de chasse écoulée, les mesures d’ordre réglementaire pour la saison de chasse 2019/2020, ainsi qu’à la présentation de l’état d’avancement des différents programmes et projets initiés par le Haut-Commissariat en matière de développement du secteur de la chasse et du développement de la faune cynégétique.