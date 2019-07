‘‘Le Maroc dispose de tous les atouts pour se positionner en tant que partenaire crédible et fiable de l’Europe. Le Royaume a toujours été pionnier dans ses relations avec l’Europe : il est géographiquement le pays de la rive sud (de la Méditerranée) le plus proche de l’Europe avec laquelle il entretient des relations d’environ un demi-siècle, le premier accord entre le Maroc et l’UE remontant à 1969. Nous avons tous les atouts pour nous positionner en tant que partenaire fiable et utile. C’est pourquoi nous ne voulons pas une relation déséquilibrée avec l’Europe, mais plutôt une relation qui soit mutuellement bénéfique’’.

Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale