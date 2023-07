Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki a présidé le lundi 10 juillet 2023, la session ordinaire du Conseil Supérieur de la chasse, au siège du Ministère.

La réunion du conseil a été, une occasion pour évaluer le bilan de la saison de chasse écoulée qui a été marquée par des prélèvements satisfaisants notamment de la perdrix Gambra, espèce emblématique du gibier marocain, malgré les conditions climatiques marquées par la rareté et l’irrégularité des précipitations. En effet, la moyenne du nombre des perdrix abattues durant cette saison a atteint 1,6 par chasseur et par journée de chasse.

Cette saison a été caractérisée, aussi, par la mise en œuvre de la stratégie nationale cadrant la maitrise des populations de sanglier dans les différentes régions du Royaume. En effet, jusqu’au 15 juin de cette année, 537 battues ont été organisées au niveau de 360 points noirs répartis sur le territoire national, parallèlement à ce programme, 767 battues ont été effectuées à l’intérieur des zones de chasse amodiées et en dehors des points noirs, ainsi que 132 battues particulières. 8221 sangliers ont été abattus au cours de la totalité des battues organisées.

Par ailleurs, au cours de cette saison, environ 70.000 chasseurs ont pratiqué ce sport dans les zones ouvertes à la chasse et dans les territoires de chasse amodiés aux associations et aux organisateurs de chasse touristique. Ces territoires amodiés totalisent une superficie qui frôle 4 millions d’hectares, répartie sur 1490 lots, dont 1251 lots réservés à la chasse associative et 172 lots de chasse touristique.

La politique d’amodiation du droit de chasse adoptée par l’Agence Nationale des Eaux et forêts vise à encourager les associations cynégétiques et les sociétés de chasse à s’impliquer davantage dans la gestion des territoires de chasse à travers leur contribution dans les activités d’aménagement cynégétique, notamment par la réalisation des opérations d’agrainage, de cultures à gibier, d’aménagement de point d’eau, de gardiennage et de repeuplement, ce qui a contribué à la conservation et au développement du gibier et de la faune d’une manière générale. À cet effet, 126.600 perdreaux issus d’élevage ont été lâchés dans les lots amodiés.

Dans ce contexte, l’Agence Nationale des Eaux et forêts œuvre en étroite collaboration avec ses partenaires à développer le domaine de la chasse. À cet égard, il convient de mentionner la mise en place d’une convention de partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Chasse durant la période 2023-2027, qui porte sur les aspects suivants :

Formation et sensibilisation dans le domaine de la chasse.

Lutte contre le braconnage.

Réhabilitation et préservation de la faune sauvage.

Mise en œuvre des interventions techniques visant à développer la chasse au Maroc.

En parallèle, l’Agence Nationale des Eaux et forêts continue de promouvoir et de soutenir l’activité de la chasse touristique en collaboration avec l’Association des Organisateurs de Chasse et de Pêche touristique au Maroc. Actuellement, 92 sociétés de chasse touristique investissent dans ce domaine.

La chasse est également un outil de développement local dans la mesure où plusieurs secteurs parallèles tirent profit de cette activité notamment les secteurs de vente des équipements de chasse, les armuriers, le transport, l’hôtellerie la restauration et les unités de production de gibiers d’élevage. Elle participe au développement et à l’amélioration des recettes de l’État à travers :

Le drainage et la fidélisation des touristes cynégètes permettant la création de 10 000 à 15 000 journées de chasse par an ;

La création d’emploi en milieu rural (1 million de journées de travail permanentes et 200.000 journées de travail temporaires) et commercialisation des produits de terroir ;

Un poids économique du secteur estimé à 1 milliard DH/saison de chasse.

L’investissent annuel moyen réalisé par les amodiataires du droit de chasse est estimé à 60 millions de Dhs dont une part de 30 % est réservée à l’effort de repeuplement des territoires de chasse, en vue d’assurer le développement de certaines espèces gibier.

Devant cette dynamique encourageante, qui se traduit par le développement progressif de la chasse amodiée au détriment de la chasse banale et l’augmentation continue du nombre de chasseurs, l’Agence Nationale des Eaux et forêts œuvre activement pour doter le secteur de la chasse d’un arsenal juridique et d’un cadre réglementaire adaptés et adéquats permettant une exploitation rationnelle des ressources cynégétiques basée sur le maintien des équilibres écologiques et de la biodiversité.

À l’issue de la réunion, le Conseil supérieur de la chasse a adopté les mesures réglementaires pour la saison 2023/2024, y compris les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour différentes espèces ainsi que les quotas de chasse autorisés par jour de chasse. Ces mesures sont basées sur le respect des caractéristiques biologiques de chaque espèce, ainsi que leurs périodes de reproduction et de migration.

Il a été décidé que la prochaine saison de chasse débutera le 1er octobre 2023 pour toutes les espèces de gibier, à l’exception de la tourterelle dont la chasse sera ouverte le 27 juillet 2024.

PERIODES ET JOURS DE CHASSE AUTORISES (Saison 2023/2024)

Espèces Dates d’ouverture de la chasse Dates de clôture de la chasse (au coucher du soleil) Jours de chasse autorisés Observations PERDRIX LIEVRE LAPIN 01 Octobre 2023 31 Décembre 2023 Dimanche et jours de fêtes nationales(*) La chasse de la perdrix issue de l’élevage peut être pratiquée en battue dans les lots de chasse touristique sur la base d’une autorisation délivrée par le Directeur Provincial de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts. La chasse de la bécassine dans les lots amodiés est autorisée quatre jours par semaine selon un calendrier préalablement approuvé par le Directeur Provincial de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts. La chasse de la bécassine et de la grive sont autorisées en battue. Le premier janvier n’est pas ouvert à la chasse. GIBIER D’EAU ET DE PASSAGE (Sauf la tourterelle) 01 Octobre 2023 18 Février 2024 Dimanche et jours de fêtes nationales(*) ANIMAUX OCCASIONNELLEMENT NUISIBLES 01 Octobre 2023 18 Février 2024 GRIVE CALANDRES ET CALANDRELLES 01 Octobre 2023 18 Février 2024 – Dimanche et jours de fêtes nationales(*) pour les nationaux et étrangers résidents. – Quatre jours dans la semaine suivant un calendrier arrêté par le Directeur Provincial de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et Forêts sur demande de l’organisateur de chasse touristique concerné. PIGEON COLOMBIN PIGEON BISET PALOMBE 01 Octobre 2023 En dehors des lots amodiés 31 Décembre 2023 A l’intérieur des lots amodiés 18 Février 2024 CAILLE DES BLES Provinces et préfectures autres que celles décrites en et 01 Octobre 2023 En dehors des forêts : 01 Janvier 2024 – Dimanche et jours de fêtes nationales(*) pour les nationaux et étrangers résidents. -Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi dans les lots amodiés aux organisateurs de chasse touristique. La date de clôture de la chasse à l’intérieur des forêts est fixée au 31 Décembre 2023. Centre tel que décrit en 01 Octobre 2023 En dehors des forêts : 29 Janvier 2024 Littoral et Nord tels que décrits en 01 Octobre 2023 En dehors des forêts : 19 Février 2024 SANGLIER 01 Octobre 2023 24 Mars 2024 Tous les jours sauf le vendredi pour les nationaux et étrangers résidents. La chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu’en battue. TOURTERELLES PIGEON COLOMBIN PIGEON BISET PALOMBE 27 Juillet 2024 09 Septembre 2024 -Samedi, Dimanche et jours de fêtes nationales (*) pour les nationaux et étrangers résidents, en dehors des lots. -Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi dans les lots amodiés aux organisateurs de chasse touristique. -La chasse n’est permise qu’au poste fixe. -La chasse des tourterelles, du pigeon biset, du pigeon colombin et de la palombe est interdite avec chien ainsi qu’à l’intérieur de la forêt.

Aucun changement n’a été apporté en concernant le nombre de différentes espèces de gibier autorisées à la chasse, à l’exception de la tourterelle dont le quota de prélèvement a été fixé à 40 unités au lieu de 50. De même, les obligations relatives aux battues et les montants des permis de chasse sont restés sans changement.

2- Tableau autorisé par journée de chasse

ESPECE NOMBRE Perdrix Lièvre Lapin Bécassine Caille Sanglier Tourterelle Bécasse Pigeon Biset Et Palombe Canards Oies Grives Calandre Et Calandrelle Autres espèces de gibier d’eau et de passage 04 01 05 20 20 01 par chasseur 40 05 10 10 2 50 50 2

3- Redevances relatives aux battues et prix des licences

Prix des licences de chasse

Type de licence Prix (Dh) Licence de chasse du gibier sédentaire 150 Licence de chasse de gibiers d’eau et migrateurs terrestres 150 Licence de chasse touristique pour les étrangers non-résidents 800

Redevances relatives aux battues