Les données personnelles de plusieurs utilisateurs de ChatGPT ont été visibles publiquement pendant un moment sur la plateforme d’intelligence artificielle textuelle, ChatGPT.

L’information a été révélée par les développeurs de OpenAI, ajoutant le bug a été résolu, mais qu’il avait permis à plusieurs utilisateurs de la plateforme de voir les échanges effectués avec l’algorithme.

Sam Altman, CEO de la plateforme, a indiqué via une série de tweets que la faille, bien qu’elle soit importante, n’aurait concerné qu’un nombre réduit d’utilisateurs. Le problème aurait été toutefois réglé, à noter que l’historique d’échanges avec l’IA ne sera plus accessible pour les utilisateurs touchés par le bug.

we had a significant issue in ChatGPT due to a bug in an open source library, for which a fix has now been released and we have just finished validating.

a small percentage of users were able to see the titles of other users’ conversation history.

we feel awful about this.

— Sam Altman (@sama) March 22, 2023