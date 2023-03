De tous les canaux d’intelligence artificielle, il est certainement celui qui a fait le plus parler de lui, tant la facilité et la rapidité par lesquelles il accomplit ses actions sont étonnantes. Le ChatGPT fait l’actualité, mais comme nombreux sont les utilisateurs à avoir été conquis, ils sont aussi plusieurs autres à alerter contre ses « effets pervers » ou encore les lacunes qu’il peut présenter.

Justement, à ce propos, qui de mieux placé que ChatGPT lui-même pour diagnostiquer ces lacunes techniques et technologiques? Infomédiaire a posé la question sur ladite plateforme, afin de sonder les réponses collectées par le robot à son propos.

D’emblée, la réponse donnée commence par expliquer qu’en tant que « modèle de langage naturel basé sur l’architecture GPT-3.5, ChatGPT a été conçu pour traiter de grandes quantités de données textuelles et produire des résultats de qualité dans des tâches de compréhension et de génération de langage naturel. Cependant, comme tout modèle de machine learning, il a également des lacunes et des limitations ».

Quelques-unes des lacunes technologiques et techniques potentielles de ChatGPT, sont dès lors systématiquement listées. Il s’agit de: