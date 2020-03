Le phénomène de chômage touche les femmes plus que les hommes, avec des taux de chômage respectifs de 13,5% et de 7,8%, indique le Haut-commissariat au plan (HCP). Dans les villes, le taux de chômage des femmes est plus que le double de celui des hommes avec respectivement 21,8% et 10,3%, précise le HCP dans une note d’information sur la situation de la femme vis-à-vis du marché de travail, publiée à l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars).



Cette note fait également ressortir que le volume des femmes en situation de chômage s’établit à 388 000 personnes, soit 35% du volume global du chômage, alors que près de 8 femmes en chômage sur 10 (82,6%) sont âgées de moins de 35 ans et environ 9 sur 10 (88,1%) sont diplômées.



L’analyse du profil des femmes en chômage révèle aussi que les trois-quarts de ces dernières (75,9% contre 63,5% pour les hommes) chôment depuis plus d’une année et 69% sont des primo-demandeuses d’emploi (contre 50,9% pour les hommes)