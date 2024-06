CIH Bank a annoncé la clôture d’une émission obligataire subordonnée, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global d’un milliard de dirhams.

L’opération a été structurée en deux tranches, non cotées à la bourse de Casablanca et dématérialisées par inscription en comptes auprès des intermédiaires financiers habilités et admises aux opérations du dépositaire central (Maroclear), précise CIH Bank dans un communiqué.

Il s’agit de la tranche A, d’un montant global de 350 millions de dirhams (MDH) à taux fixe et d’une maturité de 10 ans, indique la même source, ajoutant que la tranche B est d’un montant global de 650 MDH à taux révisable annuellement et d’une maturité de 10 ans.

CIH Bank vise à travers cette émission obligataire à renforcer ses fonds propres, et financer le plan de développement de la banque, conclut le communiqué.