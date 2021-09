CIH Bank, a signé un partenariat stratégique à long terme avec la société mondiale de technologie de paiement Mastercard afin d’apporter des solutions de paiement numérique innovantes au Maroc.

“Ensemble, les leaders du secteur lanceront de nouvelles technologies, de nouveaux produits et services pour rendre les transactions quotidiennes simples, transparentes et sécurisées”, indiquent CIH Bank et Mastercard dans un communiqué conjoint.

Parmi les solutions élargies qui seront introduites, la prestigieuse carte World Elite de Mastercard qui sera bientôt mise à la disposition des clients VIP de CIH Bank. Elle offre une série d’offres et d’avantages à la pointe du secteur, notamment des services de voyage, de style de vie, de conciergerie et d’assurance triés sur le volet, ainsi que l’accès à des expériences personnalisées.

La carte a été lancée lors du tournoi de golf exclusif “World Elite Cup” organisé par CIH Bank et Mastercard, rappelle le communiqué, notant que les premiers titulaires de la carte World Elite de CIH Bank et les cadres de la Banque et de Mastercard ont assisté à l’événement.

En guise de surprise, Mastercard a accueilli Thomas Levet, membre et vainqueur du European Tour, et Joanna Klatten, quatre fois vainqueur du parcours professionnel dames australien de golf, ajoute la même source.

“En ces moments difficiles, les banques se doivent de faire un effort supplémentaire pour soutenir et répondre aux besoins des clients. Chez CIH Bank, nous nous attachons à rechercher de nouvelles opportunités qui auront une influence positive sur le bien-être financier de nos clients. En tant que partenaire privilégié, les solutions et les innovations de Mastercard nous permettront d’atteindre cet objectif, en profitant des avantages que les paiements numériques peuvent offrir et en proposant à nos clients des expériences de paiement inégalées”, a déclaré Lotfi Sekkat, Président de CIH Bank, cité dans le communiqué.

Pour sa part, Mohamed Benomar, Directeur Général – Afrique du Nord et de l’Ouest chez Mastercard, a indiqué : “Dans un contexte d’évolution vers une économie numérique, les consommateurs marocains recherchent de plus en plus de nouvelles expériences de paiement numérique sur mesure et innovantes, alignées sur l’évolution de leurs besoins et de leurs modes de vie. Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec CIH BANK pour apporter nos produits et solutions les plus récents et les plus innovants sur le marché et moderniser davantage l’écosystème des paiements au Maroc. Ensemble, nous travaillerons à améliorer l’expérience des paiements quotidiens pour les consommateurs en les rendant simples, sûrs et gratifiants”.

CIH Bank et Mastercard collaborent depuis de nombreuses années et ont récemment lancé conjointement une carte avec le Centre Monétique Interbancaire qui permet aux titulaires de carte d’effectuer des achats à la fois localement et à l’étranger. CIH Bank a été la première banque au Maroc à mettre en œuvre la solution à la fraude Mastercard, et grâce au partenariat durable, les titulaires de carte CIH Bank Mastercard peuvent profiter des offres spéciales et de remises chez plus de 35 commerçants.

CIH Bank s’engage à favoriser l’inclusion financière dans la région et à développer des programmes qui répondent aux besoins de ses clients. Après le lancement de l’offre “Code-30” pour les jeunes et du service “Club Sayidati” pour les femmes, CIH Bank a récemment lancé une offre bancaire gratuite pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte via leur application CIH Mobile.

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Sa mission est de connecter et d’alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. En utilisant des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et la passion, ses innovations et ses solutions aident les individus, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel.

Acteur majeur du secteur bancaire marocain, CIH Bank contribue depuis plus d’un siècle au développement économique et social du Maroc. C’est une banque universelle proposant des produits et solutions bancaires innovants et fortement digitalisés, au service des particuliers, professionnels et entreprises de toute taille.

Aujourd’hui, CIH Bank se positionne comme étant la banque de demain, améliorant constamment l’expérience client aussi bien des particuliers que des entreprises, et ce en s’engageant dans une stratégie d’innovation basée sur l’utilisation des nouvelles technologies.