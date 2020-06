L’acteur marocain Youssef Kerkour a été nominé aux BAFTA Awards, l’une des plus prestigieuses récompenses britanniques du cinéma, pour son rôle de réfugié syrien dans la série humoristique “Home”.

Les nominations Bafta 2020 ont été annoncées à la fin de la semaine dernière, après avoir été retardées en raison de la pandémie de coronavirus.

L’acteur marocain, qui a grandi à Rabat, est nominé dans la catégorie de “meilleure performance de comédie masculine” pour son rôle de Sami Ibrahim, dans la série britannique diffusée sur Channel 4.

Écrite par l’écrivain et acteur britannique Rufus Jones, la série raconte l’histoire d’un demandeur d’asile syrien, Sami, qui emménage avec une famille de classe moyenne dans le sud de Londres, après avoir été retrouvé caché dans le coffre de leur voiture à leur retour de vacances en France.

Jones a écrit la série pour la première fois en 2015, lorsque les ondes anti-immigration avait commencé à s’intensifier au Royaume-Uni à la lumière de la crise des réfugiés en Europe.

“C’est un immense honneur d’être nominé dans une telle entreprise stellaire”, a commenté Youssef Kerkour sur Twitter, remerciant ses fans pour leurs félicitations.

Youssef Kerkour (41 ans) a quitté Rabat pour rejoindre la London Academy of Music and Dramatic Arts à Londres où il vit actuellement. Il est également connu pour ses rôles dans les séries “Dracula”, “Redemption”, “Criminal” et “Marcella”.