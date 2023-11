Cipla Maroc SA, filiale de Cipla Limited, a lancé « Asthalin », produit inaugural de son unité de fabrication au sein du royaume, destiné au marché pharmaceutique national dès à présent.

Asthalin, à base de salbutamol sous forme d’aérosol, est le premier inhalateur fabriqué au Maroc, utilisé pour soulager les symptômes de l’asthme et de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Nishant Saxena, PDG, Europe et marchés émergents de Cipla, a déclaré: « ce développement renforce notre position de leader dans le domaine des maladies respiratoires et notre engagement continu à fournir des traitements de qualité et accessibles au patient Marocain. Chez Cipla, au cœur de notre mission de Prendre Soin de la Vie, nous sommes pleinement investis dans la création de solutions de soins de santé pour répondre aux besoins de nos patients ».

Cipla Maroc SA a établi une solide présence sur le marché national depuis plus de 21 ans, initialement dans un rôle B2B. En 2015, elle a transitionné vers des opérations directes sur le marché Marocain, concrétisant cela avec l’inauguration en 2018 de son unité de fabrication dédiée aux aérosols, unique en son genre au Maroc.

En tant qu’acteur de premier plan au Maroc, Cipla a lancé diverses initiatives en collaboration avec les professionnels de la santé et les institutions gouvernementales et non-gouvernementales visant le dépistage, la sensibilisation aux affections respiratoires telles que l’asthme, la BPCO et la rhinite allergique, ainsi que l’éducation thérapeutique des patients autour de l’utilisation correcte des dispositifs d’inhalation de laboratoire.