Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance (hors réassureurs exclusifs) ont atteint plus de 24,76 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2019.

Soit une hausse de 8,2% par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données publiées par la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR).

Le secteur affiche ainsi des primes semestrielles record, portées par le segment Vie et Capitalisation (Epargne, Assurances en cas de décès, Contrats à capital variable et autres). Cette branche enregistre une augmentation de 9,87% à 10,45 MMDH, tirée par la capitalisation (+16,7% à 3,89 milliards) et les assurances individuelles (+8% à 4,78 milliards de DH) devant les assurances Groupes (+2,7% à 1,31 milliard).

Pour ce qui est du segment Non-Vie (automobile, maladie, maternité, accidents du travail…), les primes émises se sont élevées à 14,31 MMDH au premier semestre 2019, en augmentation de 7%.

A noter la bonne performance de l’assurance automobile qui gagne 7,9% pour un chiffre d’affaires de 6,78 milliards de DH. Suit l’assurance pour les Accidents corporels avec une un chiffre d’affaires de 2,29 milliards (+6,9%) devant la branche Accidents du travail (+2,9% à 1,5 milliard).