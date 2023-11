Selon un nouveau classement publié par notre confrère «Jeune Afrique», les groupes marocains dans les secteurs de la banque et des assurances figurent parmi les plus robustes du continent. Les grands acteurs nationaux font presque tous partie du Top 20 africain. Les détails.

Impossible de parler du secteur bancaire et des assurances en Afrique sans penser aux groupes marocains. Et le nouveau classement sur les champions de la finance africaine, publié par notre confrère «Jeune Afrique», le confirme. En effet, selon ce document qui vient de paraître, trois grands groupes bancaires marocains font partie du Top 20 des plus grandes banques africaines du continent. Et sans surprise, côté marocain, c’est Attijariwafa bank qui vient en tête, en se positionnant à la 9e place continentale.

La Banque Centrale Populaire (BCP) pointe au 19e rang, juste devant un autre géant marocain, à savoir BMCE Bank of Africa, qui occupe la 20e place. Selon ce classement, «la sophistication de la gestion du risque des banques marocaines leur a évité d’être trop affectées par les chocs successifs». Ces risques proviennent de 15 à 20% de leur activité d’Afrique subsaharienne, selon les auteurs du rapport, qui notent toutefois que c’est une zone où les revenus sont davantage générés.

Expansion

En tout cas, pour le secteur financier national, il s’agit là d’une très belle et nouvelle consécration, qui en fait un acteur quasi incontournable dans certaines sous-régions du continent, notamment en Afrique de l’Ouest, où les banques marocaines représentent près de 20% de l’activité bancaire.

Ces dernières années, on assiste à un ralentissement de leur rythme d’expansion, notamment vers les marchés anglophones, après de très belles percées, au milieu de la précédente décennie, dans des pays comme le Rwanda ou encore la Tanzanie. Des marchés comme l’Afrique du Sud, ainsi que le Nigeria, restent encore imperméables.

D’ailleurs, cela peut se comprendre au regard de la robustesse des acteurs bancaires dans ces deux pays anglophones, premières puissances économiques et démographiques du continent. En effet, ce classement publié par «Jeune Afrique» note que la sud-africaine FirstStrand Group est la plus grosse banque du continent. Cinq banques nigérianes font partie du Top10, qui comprend également l’égyptienne Banque Misr et la marocaine Attijariwafa bank.

Assurances

Parler de la finance revient également à évoquer le secteur des assurances. Sur ce point, il faut relever que l’ensemble du continent a encore des leçons à apprendre du marché sud-africain, puisque les 8 premières compagnies d’assurances du continent sont issues de ce pays. Il faut citer des acteurs robustes comme le marocain Wafa Assurance pour les retrouver à la 9e place, juste devant l’assureur nigérian African Reinsurance Corp.

Toutefois, dans le classement, on retrouve malgré tout six compagnies d’assurances marocaines. Après Wafa Assurance, il s’agit de la Royale Marocaine d’Assurance (13e), de la Mutuelle Attamine Chaabi (14e), d’AXA Assurance Maroc (16e), de Sanlam Assurance Maroc (17e) et d’Atlanta Sanad Assurance (18e).

La forte présence des compagnies marocaines dans ce Top 20 des assureurs africains, combinée aux belles places occupées par les groupes bancaires, facilitent le déploiement des activités de bancassurance pour les entreprises marocaines désireuses de s’implanter en dehors du royaume. En effet, presque toutes les banques marocaines opèrent en duo avec leur pôle assurance sur le continent.

Abdellah Benahmed