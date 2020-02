La Fondation Attijariwafa bank a organisé, du 16 au 22 février, la 10ème édition de la semaine de concentration commerciale, dans le cadre de son programme phare de soutien aux classes préparatoires publiques « Grandes Ecoles pour Tous ».

L’organisation de la semaine de concentration est une action citoyenne qui s’inscrit dans le cadre du programme global, mis en place par la Fondation Attijariwafa bank depuis 2007, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MENFP).

Ce programme vise à améliorer les performances des élèves des classes préparatoires publiques en vue de renforcer leur chance d’intégrer les Grandes Ecoles marocaines et françaises. Il s’agit notamment d’un levier manifeste pour contribuer à la valorisation de l’excellence et l’égalité des chances, axe phare de la Fondation.

La semaine de concentration commerciale est organisée, chaque année, en faveur des élèves des classes préparatoires commerciales venant de l’ensemble des centres publics marocains (CPGE), visant les concours des Grandes Ecoles de commerce françaises. Depuis son lancement, cette action a bénéficié à près de 450 élèves de classes préparatoires commerciales.

La 10ème édition s’est déroulée, à l’instar de l’année dernière, au centre de classes préparatoires Omar Al- Khayyam à Rabat.

Cette année, 63 élèves des filières commerciales sélectionnés par le Ministère de l’Education Nationale selon ordre de mérite et admissibilité aux concours d’accès aux Grandes Ecoles Françaises (TOP 5), ont pu, le temps d’une semaine, bénéficier d’un programme de plus de 40 heures de cours, minutieusement élaboré et dispensé par des professeurs sélectionnés par le Ministère. Cette opération leur a permis d’approfondir leurs connaissances dans les disciplines inscrites aux concours dans une ambiance stimulante et favorable à la concentration.

Par ailleurs, les participants ont également bénéficié d’une préparation à l’oral à travers des simulations aux entretiens oraux prévus dans les concours, auxquelles ont contribué des membres de jury bénévoles sollicités par la Fondation Attijariwafa bank. Ainsi, les étudiants ont pu recevoir des conseils concrets, leur permettant d’augmenter leurs chances de réussite aux concours d’accès aux Grandes Écoles de commerce françaises et en amont un ciblage optimal.

Il est à noter que le programme global de soutien aux classes préparatoires « Grandes Écoles pour Tous » en question intègre 3 axes phares :

1. L’organisation de semaines de concentration au profit des étudiants de classes préparatoires commerciales et scientifiques ;

2. L’équipement des bibliothèques et la formation des bibliothécaires ;

3. Le soutien de la Caravane AMGE, en tant que partenaire exclusif depuis le lancement.

À travers ce programme dont les retombées ont été prouvées au fil des ans avec près de 27 000 bénéficiaires depuis son lancement, la Fondation Attijariwafa bank réaffirme ainsi son engagement dans le soutien des filières d’excellence.