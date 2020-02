Le tourisme continue de porter la croissance économique au Maroc avec une contribution de 7% au produit intérieur brut (PIB), a souligné, ce jeudi soir à Casablanca, la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Avec une croissance prononcée sur la période 2016-2018, ce secteur contribue à hauteur de 42% des exportations de services, a-t-elle fait savoir lors d’une conférence débat tenue sous le thème “Tourisme au Maroc: Quel bilan d’étape et quelle vision stratégique pour la relance du secteur ?” à l’initiative de la Chambre de commerce britannique au Maroc (BritCham).

Elle a également relevé que les performances du tourisme dans le Royaume sont en évolution durant cette dernière décennie (2010-2019), précisant que le taux de croissance annuel moyen des arrivées touristiques se chiffre à 3,7%, tandis que celui des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) se situe à 3,9%.

Ainsi, l’année 2019 s’est inscrite dans cette tendance haussière, a poursuivi la ministre, notant que les arrivées touristiques ont atteint 12,93 millions (+5% par rapport à 2018) avec un total de 25,2 millions de nuitées réalisées dans les EHTC.

Et de souligner que les régions du Royaume sont dotées d’atouts variés avec un niveau de maturité touristique disparate, d’où la nécessité de se focaliser sur les “fers de lance” et de lancer des chantiers transverses portant notamment sur le capital humain et la formation, la digitalisation, l’animation, le tourisme rural, la réglementation et l’accompagnement des opérateurs, outre la valorisation du patrimoine immatériel