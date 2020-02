Le groupe minier polymétallique d’exploitation et d’exploration minière, Auplata Mining Group (AMG), a porté à 37,04% sa participation dans la Compagnie minière Touissit (CMT).

“La Compagnie Minière de Touissit SA informe de l’acquisition par Auplata Mining Group (AMG) de 100% des parts du fonds luxembourgeois Osead. Cette opération permet à AMG de contrôler indirectement, par l’intermédiaire de la société Osead Maroc Mining, 37,04% du capital et des droits de vote de CMT”, annonce CMT dans un communiqué.

Suite à cette opération, la gouvernance de CMT évolue comptant désormais un Conseil d’administration renforcé constitué de “Luc Gerard Nyafe, qui assumera les fonctions de président-directeur général en lieu et place Mohamed Lazaar, nommé directeur général délégué, AMG, représentée par Juan Carlos Rodriguez Charry en qualité de représentant permanent et membre du Conseil d’administration d’AMG, et German Chaparro, en tant qu’administrateur indépendant”, explique-t-on dans le communiqué publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Cité par le communiqué, Gerard Nyafe, s’est dit heureux “de compléter cette acquisition stratégique pour le Groupe AMG qui nous permettra de combiner les compétences reconnues de l’équipe de direction de CMT au potentiel important de nos actifs miniers en Guyane et au Pérou”.

“CMT est une entreprise qui, du fait de ses performances financières année après année, de la qualité de sa gestion, de la sophistication de ses opérations minières et de l’approche responsable adoptée pour assurer la durabilité sociale et environnementale de ses opérations, suscite mon admiration”, a-t’il indiqué, relevant que cette acquisition permettra à CMT “d’exporter ses compétences et de développer des actifs miniers attractifs et à AMG de profiter du savoir-faire et des capacités démontrées de CMT qui se trouve à un stade de maturité plus avancé”.

En outre Gerard Nyafe s’est dit convaincu que cette opération sera bénéfique pour les actionnaires de CMT comme pour ceux d’AMG