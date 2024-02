Le Directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires, Ghali Skalli a souligné, mardi à Béni Mellal, que 70% des initiatives contenues dans la feuille de route relative au Climat des affaires ont été lancées.

Skalli qui intervenait en marge de la cérémonie de lancement du Dialogue régional sur l’Investissement à Béni Mellal-Khénifra, en présence des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial régional, a fait savoir que depuis l’annonce en mars 2023 de la feuille de route relative à l’amélioration du climat des affaires, 70% des initiatives contenues dans cette feuille de route ont été lancées au moment où 41% de celles-ci ont d’ores et déjà été finalisées ou en cours de finalisation.

Le ministère de l’investissement de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques prend part à la cérémonie de lancement du dialogue régional sur l’investissement de la région Béni Mellal-Khénifra au regard de l’enjeu national et crucial que représente l’amélioration continue du climat des affaires, a soutenu le Directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.

Et Skalli de faire savoir que ce dialogue qui se déroulera sous forme d’ateliers, et de rencontres de discussions et de débats permettra de « territorialiser les enjeux et défis ainsi que les solutions du climat des affaires ».

Il a également affirmé que ce dialogue vise à faire converger la vision et les efforts de tous les acteurs dans l’objectif de simplifier le parcours de l’investisseur, de renforcer l’attractivité territoriale et d’améliorer davantage le climat des affaires.