Les présidents de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), respectivement Chakib Alj et Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont procédé, mercredi à Nouakchott, à la création d’une task force au sein du Conseil d’Affaires Maroc-Mauritanie.

L’annonce de la création de cette task force qui vise à rapprocher les deux communautés d’affaires et faciliter les démarches d’investissement et de commerce bilatéral, a été faite en marge de la 3e édition du Forum économique Maroc-Mauritanie placée sous le thème « Vers un partenariat économique et commercial novateur, durable et porteur d’un fort impact pour l’ensemble du continent africain ».

Cette task force œuvrera selon un plan d’action clair et pragmatique en vue de permettre la réalisation des projets d’intérêts communs identifiés lors de ces trois éditions du Forum, à travers l’accompagnement sur le terrain des entreprises marocaines et mauritaniennes pour le déploiement de leurs investissements.

Elle intervient suite à la mise en place d’une feuille de route déterminée pour exécuter avec célérité les projets d’investissement présentés par les entreprises des deux pays et en faire le suivi et l’évaluation.