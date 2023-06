Conformément aux dispositions législatives qui organisent les associations à but non lucratif et de ses statuts, COALMA a tenu en date du 20 juin 2023, son Assemblée générale Ordinaire Elective au siège de la CGEM à Casablanca.

Présidée par Pr Houria Tazi Sadeq, elle a validé l’ordre du jour, revu et mis à jour ses Statuts voire son Règlement intérieur, puis validé les rapports moral et financier et donné quitus à la Présidence et au Comité exécutif.

L’Assemblée générale a tenu à exprimer ses vifs remerciements aux instances sortantes, aux membres du Comité scientifique, aux membres et au staff de COALMA pour leur mobilisation et pour la grande qualité des actions accomplies pendant le mandat qui s’achève. Elle a tenu à remercier vivement ses partenaires et appuis, y inclut les médias qui l’accompagnent. Elle a adressé des félicitations particulières à la Présidente, Pr Houria Tazi Sadeq.

Ladite Assemblée a refusé le souhait de la Présidente de ne pas se représenter et à l’unanimité, l’a sollicitée à présider COALMA pendant le mandat qui suit eu égard à sa grande expertise et à son constant engagement en faveur des missions que s’est tracées l’association.

Enfin, l’Assemblée générale a procédé à l’élection des membres du Comité de Coordination, qui devront se réunir dans les prochains jours pour élire parmi eux les membres du Comité exécutif.

Quant au Comité scientifique, sa présidence est assurée par la présidence de COALMA qui a été mandatée pour la composition de ses membres.