Les éléments de la police judiciaire de la ville de Nador ont mis en échec, mercredi soir sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une opération de trafic de cocaïne, d’héroïne et de psychotropes à destination du Maroc, à travers des voies maritimes en provenance de Melilia.

Cette opération a été exécutée dans le port de Beni Ansar, à Nador, indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), faisant savoir qu’il a été procédé à la saisie d’un bateau de pêche en provenance des côtes de la ville de Melilia avec à son bord 5,570 Kg de cocaïne, 2 Kg d’héroïne, 3.420 comprimés psychotropes et de 400 grammes d’une substance chimique de couleur blanche.

Les recherches ont permis d’interpeller quatre individus pour liens présumés avec l’activité du réseau criminel impliqué dans la tentative de trafic de ces quantités de drogues dures et de psychotropes, poursuit le communiqué, ajoutant que les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont abouti à la saisie de 190Kg de chira, d’armes blanches, de trois voitures portant de fausses plaques d’immatriculation étrangères et nationales, d’une balance électronique et d’importantes sommes d’argent soupçonnées provenir de ces activités criminelles.

Les mis en causes ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier les personnes impliquées dans ce réseau criminel et les voies suivies dans ces opérations de trafic, tout en déterminant les liens et ramifications du réseau aux niveaux national et international, précise la DGSN, notant que des échantillons des substances narcotiques et chimiques saisies ont été soumis au laboratoire de la police scientifique afin de les soumettre aux expertises nécessaires.