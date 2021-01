La Marocaine des Jeux et des Sports a été désignée « Entreprise engagée de l’année 2020 » lors de la première édition des Morocco Sports Awards qui a mis à l’honneur les acteurs de l’économie du sport qui se sont distingués en 2020 par des actions innovantes, engagées et responsables.

Cette distinction vient récompenser le programme «Nt7arko f’dar», diffusé à la télévision et sur le digital dont l’objectif a été d’encourager les marocains à maintenir une activité physique à la maison pendant le confinement et «Nt7arko app», une application mobile de coaching sportif à domicile. L’application Nt7arko, 100% marocaine et gratuite, a été lancée au début de la période de confinement en versions Android et iOS afin d’assurer sa disponibilité pour le plus grand nombre.