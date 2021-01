Le premier Collège Rural numérique de Proximité au Maroc a vu le jour au douar Khallad dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Société Générale, l’Initiative Nationale de Développement Humain de Azilal, et l’Académie Régionale d’Education et de Formation de Béni Mellal Khénifra et la Fondation Zakoura.

Engagée depuis plus de 23 ans en faveur de l’éducation pour tous, la Fondation Zakoura a symboliquement choisi d’annoncer le lancement de ce projet pilote le 24 janvier, Journée Internationale de l’Education selon les Nations Unies.

Première expérience en son genre, le CORP s’inscrit pleinement dans la volonté commune des parties prenantes de réduire la fracture éducative et de lutter contre le décrochage scolaire tout en assurant une inclusion numérique des bénéficiaires en zones rurales. Ainsi, le CORP est né en réponse au besoin en solutions innovantes et alternatives pour faire face à cette problématique et s’articule autour de trois grands axes :

▪ Promouvoir l’égalité des chances pour l’accès à une scolarisation collégiale,

▪ Améliorer la performance du système éducatif et le suivi scolaire afin de prévenir l’abandon scolaire,

▪ Offrir un dispositif pédagogique innovant à travers l’usage du numérique.

« Ce projet s’inscrit dans la volonté de Société Générale Maroc de contribuer au développement social de notre pays en investissant dans l’insertion par l’éducation des enfants et des jeunes. Nous sommes très fiers d’avoir financé ce projet pilote très innovant, conçu par la Fondation Zakoura. Sa généralisation permettra sans aucun doute, grâce aux opportunités qu’offre la technologie numérique, de réduire le taux de déperdition dans l’enseignement secondaire, que connaît actuellement le milieu rural au Maroc. » explique Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc.

Le modus operandi de ce projet repose sur un collège dématérialisé avec un corps professoral à distance et un CORP implanté dans un douar jusqu’alors dépourvu de collège. Un dispositif qui permet ainsi de mobiliser les meilleurs enseignants à distance. Pour ce projet pilote, la cellule d’enseignants est basée à Béni Mellal alors que le CORP est implanté au douar Khallad, dans la province d’Azilal. Equipée des dernières technologies, la salle dédiée à ce projet pilote accueillera une moyenne de 15-20 élèves de 12 à 16 ans par classe pendant 3 ans, accompagnés d’un facilitateur. Les élèves auront accès aux cours interactifs en ligne, à une plateforme numérique, aux capsules enregistrées pour visionnage ultérieur ou pour remédiation scolaire, ainsi qu’à un accompagnement personnalisé. Outre le cycle de base fondé sur le programme formel (9 enseignants/matières) les pôles d’apprentissage sont définis en collaboration avec la direction des curricula et l’AREF et selon le cursus du collège déjà existant. D’autres activités sont également prévues, comme des formations en soft skills et life skills notamment et les enfants auront accès à une bibliothèque numérique en collaboration avec la direction Génie.

Les bénéficiaires du CORP, à savoir les enfants ayant abandonné l’école en âge d’être réintégrés et ceux qui se retrouvent hors système pour indisponibilité d’un collège à proximité, pourront donc poursuivre leur scolarité dans leur douar, dans un environnement respectant les standards d’une éducation de qualité.

« A la Fondation Zakoura, nous sommes très heureux de continuer à être un acteur de changement du paysage éducatif national. Ce nouveau projet, bien qu’initié il y a plus d’un an, arrive très à-propos avec le contexte actuel et reflète notre volonté de mettre l’innovation au service de l’éducation et de l’inclusion. A ce titre, nous remercions chaleureusement nos partenaires qui nous réitèrent leur confiance et nous accompagnent dans notre engagement pour un Maroc meilleur » déclare Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura.

La Fondation Zakoura espère capitaliser assez prochainement sur l’expérience de ce premier CORP numérique en étendant sa couverture géographique et le nombre de ses bénéficiaires.