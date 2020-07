La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales.

L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la TGR.

Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds disponibles des collectivités territoriales.

Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.