Colorado a réussi avec succès l’audit de la triple certification de son système de management selon les normes ISO 14001 V2015 (Environnement) et 45001 V2018 (Qualité) et de renouvellement selon le référentiel ISO 9001 V2015 (Qualité).

Cette triple certification vient honorer les efforts et les investissements réalisés par Colorado et confirmer son engagement et sa démarche de développement durable qui prend en compte la dimension environnementale, économique et sociale.