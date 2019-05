Une délégation parlementaire marocaine a activement contribué aux réunions à Ottawa du Grand Comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et de l’éthique, axées sur la lutte contre la désinformation en ligne et les perspectives d’un meilleur respect de la vie privée.

La délégation marocaine a participé aux travaux du Grand Comité sur invitation du Comité permanent du Parlement canadien pour l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.

Ces réunions ont été l’occasion de discuter des moyens de faire face à la désinformation et à la diffusion des contenus haineux à travers les réseaux sociaux, a déclaré Mohamed Ouzzine, député et cinquième vice-président de la Chambre des représentants, soulignant qu’elles ont permis d’interpeller les entreprises technologiques comme Facebook et Google quant aux politiques qu’ils proposent pour contrecarrer la désinformation et les messages haineux.

De l’avis du parlementaire marocain, il s’agit notamment de débattre « des possibilités d’aller au-delà de la logique du bénéfice qui, malheureusement, prend le dessus par rapport aux autres considérations ».

L’enjeu est d’autant plus important qu’il est nécessaire aussi de protéger les données personnelles, en particulier en période des élections, a-t-il fait observer.

Ouzzine a également évoqué la question de l’atteinte aux droits des personnes et la responsabilité qui incombe à ce propos aux parlementaires sur les plans notamment de la législation et du contrôle des politiques publiques en matière de gouvernance de l’internet.

Selon lui, la protection des données privées doit passer par l’instauration de lois allant dans ce sens et s’assurer que les acteurs concernés rendent véritablement des comptes quant à la protection de l’information.

Il a également appelé à « un sursaut étique axé sur l’Homme, et à l’évaluation de l’impact social de la désinformation ».

En outre, le parlementaire marocain a relevé que les participants aux réunions d’Ottawa ont exhorté les géants du web à davantage de transparence et de contrôle, en appelant particulièrement au respect des droits de l’Homme et des valeurs universelles.

Évoquant les risques liées à l’intelligence artificielle en termes de négligence parfois des valeurs d’éthique et de responsabilité professionnelle et sociale, Ouzzine a noté que les parlementaires se doivent d’œuvrer pour contrecarrer les virus de l’intoxication, la désinformation et les discours de la haine.

« C’est dire que, les parlementaires sont appelé partout dans le monde, à proposer des projets de lois visant la protections de la vie privée et les données personnelles », a-t-il soutenu.

Les membres du Grand Comité international sur les mégadonnées ont, par ailleurs, adopté une Déclaration commune dans laquelle ils font part de leur détermination à « favoriser la juste concurrence, accroître la responsabilisation des plateformes des médias sociaux, protéger les droits en matière de vie privée et de renseignements personnels, maintenir et renforcer la démocratie ».

Au terme de sa participation aux réunions du Comité dans la capitale canadienne, le parlement marocain est devenu officiellement membre du Grand Comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et de l’éthique.

Ont pris part à ces travaux des députés de 12 pays, à savoir le Maroc, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande, le Chili, le Mexique, l’Estonie, l’Équateur, le Costa Rica, Sainte-Lucie et Singapour.

Outre Ouzzine, la délégation parlementaire marocaine est composée de Hayat El Machfou (PAM), Khalid El Boukaria (PJD) et Bolon Salek (PI).

Ce rendez-vous international se tient en marge des travaux du sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert, organisé du 29 au 31 mai à Ottawa avec la participation d’une importante délégation marocaine.