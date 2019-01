Infomédiaire Maroc – Les dirigeants arabes ont appelé, dimanche à Beyrouth à l’issue du 4ème sommet arabe sur le développement économique et social, à l’activation de la zone arabe de libre échange.

Dans « la Déclaration de Beyrouth », les dirigeants arabes ont mis en avant la nécessité de l’appui à l’action de développement économique et social et l’impératif de poursuivre les progrès accomplis dans la cadre du processus de mise en place de la zone arabe de libre échange ainsi qu’en rapport avec les prérequis de la mise sur pied de l’Union douanière arabe.

La déclaration plaide également pour le financement et le soutien aux projets relatifs à la complémentarité arabe et au parachèvement de l’initiative d’aide pour le commerce, visant à renforcer la coopération économique arabe commune.

Les dirigeants arabes ont également insisté sur l’obligation de consolider l’évolution technologique et informatique au vu de leur contribution à la régulation de l’économie mondiale, soulignant l’importance d’adopter des politiques proactives en rapport avec l’économie numérique.

« La Déclaration de Beyrouth » a aussi exhorté le secteur privé arabe à investir dans les projets découlant de l’initiative de l’investissement arabe au Soudan en vue de garantir la sécurité alimentaire dans le monde arabe.

La Sommet de Beyrouth a, en outre, adopté la stratégie arabe de l’énergie durable 2030 pour assurer le développement durable du système arabe d’énergie.

Le sommet arabe sur le développement économique et social organisé sous le signe « Développement et investissement dans le capital humain » a traité de thématiques liées, entre autres, à la complémentarité et la coordination des politiques de développement arabes dans les domaines économique et social, la sécurité alimentaire, l’énergie, la lutte contre la pauvreté, la protection des femmes, des enfants et l’emploi des jeunes, la connexion électrique, la mise en action de l’union douanière arabe et la création d’un marché arabe de libre-échange.

Rédaction Infomédiaire