Infomédiaire Maroc – La Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE) tiendra, le 8 février à Strasbourg, sa réunion de mi-parcours en préparation de la 9ème réunion annuelle prévue à Bruxelles.

Tenue sous la coprésidence de Abderrahim Atmoun (Parlement du Maroc) et de Ines Ayala Sender (Parlement européen), cette réunion marquera le bilan et les acquis à mi-parcours de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l’UE, indique un communiqué de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE.

A l’ordre du jour de cette réunion figurent, aussi, la discussion au niveau des binômes de travail des thématiques liées, notamment, à la politique de voisinage, les questions sécuritaires et migratoires, le développement humain et la lutte contre le radicalisme, la coopération économique et commerciale, ainsi que la relation UE-Maroc-Union africaine.

IM