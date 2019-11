Le Maroc a choisi de renouveler son adhésion au Conseil d’Administration de la Communauté des Démocraties, a indiqué, jeudi à Rabat, le Secrétaire général de l’organisation, Thomas E. Garrett, dans le cadre d’une visite au Royaume.

S’exprimant dans une déclaration à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, Garrett a souligné que le Maroc, qui fait partie des « plus anciens membres », a choisi de « renouveler son adhésion au Conseil d’administration » de cette organisation, dont le siège est basé à Varsovie, en Pologne.

« La participation du Maroc est très importante au sein de la Communauté des Démocraties », a affirmé Garrett, ajoutant que le Royaume est « le seul membre arabe à faire partie du Conseil d’administration » et un des membres « les plus puissants en matière de représentation de l’Afrique ».

Le SG de la Communauté des Démocraties s’est dit « ravi » d’entendre les idées partagées par Bourita, notamment en termes de réformes au Maroc, mais aussi en matière de « leçons de démocratie tirées d’autres pays ».

Par ailleurs, Garrett s’est dit « heureux » que le Maroc contribue au dialogue au sein de cette organisation intergouvernementale. La Communauté des démocraties est une organisation de pays démocratiques ou en transition démocratique ayant pour but commun de renforcer et de promouvoir la démocratie et sa mise en application à travers le monde. Le Maroc est le seul pays maghrébin et arabe à adhérer à la communauté des démocraties depuis 2005 à la faveur des réformes politiques et économiques mises en œuvre par le Royaume