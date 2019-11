La 27ème édition de la Foire internationale du tourisme de Varsovie « TT Warsaw » a ouvert ses portes ce jeudi, l’occasion de renforcer l’attractivité de la destination Maroc qui regorge de potentialités touristiques permettant au Royaume de se positionner en tant que destination internationale de choix.

Le stand du Maroc dont l’architecture est inspirée de l’art traditionnel marocain, a été inauguré par l’ambassadeur du Royaume en Pologne, Abderrahim Atmoun, et le Directeur Général de l’Office national marocain du tourisme « ONMT », Adel El Fakir.

Niché au plein centre du Salon et orné de grandes affiches de beaux sites reflétant la diversité et la richesse du potentiel touristique des différentes régions du Royaume, le stand du Maroc qui s’étend sur 100 m2, fournit toutes les informations sur les offres touristiques du Maroc et des publications évoquant les attraits des circuits touristiques, la beauté des sites naturels du Royaume et le charme de ses villes impériales.

Le Salon « Travel Trade Warsaw » est un rendez-vous touristique qui rassemble trois jours durant les acteurs de tourisme des pays de l’Europe de l’Est avec la participation pour cette édition de 450 exposants et 53 pays.

Une importante délégation de professionnels marocains du tourisme participe au Salon « TT Warsaw 2019 », représentée par les professionnels, les Tours Opérateurs et les représentants des agences de voyages.

Le label Maroc est hautement apprécié comme l’illustre le pavillon marocain qui fait l’objet d’un engouement auprès d’un public nombreux venu découvrir les potentialités touristiques et les richesses culturelles du Royaume.

Lors de ce Salon, le Directeur Général de l’ONMT a tenu des réunions avec les deux tour-opérateurs leaders du marché de l’Europe de l’Est.

La réunion avec le T.O « ITAKA » a abouti à la signature d’un partenariat pour le lancement du charter Saidia pour la saison Eté 2020 à raison de deux vols par semaine.

Cette nouvelle programmation permettra de créer une nouvelle dynamique sur le marché polonais pour la région du nord-Est du Maroc.

Le Maroc est devenu aujourd’hui une des destinations incontournables sur le marché polonais atteignant en fin 2018, 83.000 touristes polonais après avoir été 37.000 en 2016.

L’attractivité croissante de la destination Maroc s’explique notamment par la qualité de l’offre du Royaume et de ses infrastructures touristiques, sa connectivité, sa stabilité, son riche patrimoine culturel et architectural, ainsi que l’excellent accueil réservé aux touristes.

Quelque 25.000 visiteurs sont attendus au Salon du tourisme de Varsovie qui se tient au Palais des Sciences et de la Culture et dont la couverture est assurée par 255 média.