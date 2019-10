Dans le cadre du concours pour la conception des campagnes de communication du tourisme interne sur le plan national et auprès des marocains du monde, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a convié à Casablanca 8 agences de communication marocaines à une séance de présentation du brief de communication. Ces agences (Avant-scène, FP7, Impact Communication, Klem, Mosaïk, Rapp, Saga et Shem’s ont été retenues, dans un premier temps, sur la base de l’appréciation de leurs dossiers administratifs et techniques. Le prochain rendez-vous est pour le 6 décembre, date à laquelle ces agences présenteront leurs projets en réponse à ce concours.