Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, qui effectue une visite de travail à Singapour, a été reçu en audience, ce mardi, par Halimah Yacob, Présidente de la République de Singapour. Lors de cette audience, Bourita a transmis les salutations du Roi Mohammed VI à la Présidente de Singapour, ainsi que ses vœux de prospérité et bien-être au peuple singapourien. De son côté, Yacob a demandé à Bourita de transmettre ses sentiments d’estime et de considération au Souverain, ainsi que ses souhaits de progrès et de stabilité pour le Royaume du Maroc. Elle a également fait part de l’importance qu’elle accorde au développement des relations amicales entre les deux pays, appelant les opérateurs économiques à saisir les opportunités importantes offertes par les économies des deux pays. L’audience s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Maroc à Singapour (avec résidence à Jakarta), Ouadia Benabdellah, de l’Ambassadeur Directeur des Affaires asiatiques et de l’Océanie, Abdelkader El Ansari et de l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal.