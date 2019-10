Sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, l’Agence Marocaine de Développement de la logistique (AMDL) organise la première édition de la Journée Marocaine de la logistique, le 30 octobre 2019 à Casablanca. Tenue sous le thème ‘‘Le Maroc sur le chemin de la performance logistique’’, cette journée vise à réunir tous les différents acteurs interpelés par le développement et l’évolution du secteur de la logistique au Maroc, qu’ils soient institutionnels, professionnels, scientifiques ou experts. Pensée comme une véritable plateforme d’échange publique-privée, cette journée vise à procéder à une évaluation commune de l’état d’avancement de la stratégie logistique nationale ainsi qu’à promouvoir les bonnes pratiques. Cette journée se propose également de créer des synergies, d’identifier des perspectives et de propulser une collaboration pour consolider encore le rôle de la logistique comme levier de développement économique du pays et des territoires.