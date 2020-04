L’Université internationale de Rabat (UIR) a indiqué, ce lundi, avoir lancé sa WebTV universitaire, la première du genre au Maroc destinée à informer le grand public sur son offre de formation et ses activités. Cette nouvelle plateforme vise à répondre à la demande en contenus thématiques dans le secteur de l’enseignement qui sont à la fois informatifs, académiques et universitaires, a souligné l’UIR dans un communiqué.

“Une demande d’autant plus forte dans ce contexte actuel de confinement, la WebTV UIR a été mise en ligne à partir de ce lundi à découvrir sur le lien suivant : https://webtv.uir.ac.ma/”, a-t-elle précisé. En effet, cette plateforme permettra à tout internaute d’accéder à du contenu multimédia exclusif tel que les conférences données par d’éminentes personnalités nationales ou internationales, ainsi que les interventions du corps professoral et de découvrir l’ensemble des projets R&D développés par l’université Elle permettra également de suivre en live les futurs événements de l’université ou de voir ces derniers en rediffusion, et d’interagir avec la communauté UIR.

En outre, la WebTV propose des vidéos et une galerie d’images permettant une visite virtuelle du campus pour les futurs étudiants désireux de poursuivre leurs études à l’UIR.

L’Université internationale de Rabat, qui complète aujourd’hui ses supports digitaux par sa WebTV, est activement présente sur les réseaux sociaux à travers ses comptes Facebook, Instagram, Twitter, sa chaîne Youtube et son site web, afin de faire connaître ses activités et son offre de formation.