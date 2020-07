Tanger Med a organisé un « Get Together Meeting » le Jeudi 23 Juillet 2020 avec les membres de l’Africain Port Task Force. L’objectif de cette rencontre est de mettre en place un espace de collaboration efficace favorisant le développement de synergies entre les autorités portuaires africaines et la promotion du partage d’expertise et d’expériences entre les différents acteurs.

Plusieurs thématiques de travail, ayant pour objectifs de déceler les meilleurs learning académiques et pratiques pour la communauté portuaire africaine, ont étés abordées telles que : la résilience et l’agilité des ports africains face à la crise du COVID-19, la digitalisation au service de la facilitation des échanges et de la compétitivité des ports africains, la connectivité des ports africains avec l’arrière-pays « Hinterland », ainsi que la problématique de congestion des ports africains et son impact sur la logistique et la Supply chain etc.

La rencontre digitale a vu la participation de plus de 60 participants représentant 47 autorités portuaires et 28 pays, dont des directeurs généraux de ports et président d’associations portuaires africaines.

« Nous nous appuyons sur des experts internationaux et des partenaires institutionnels pour accompagner la task force dans le cadre d’études et travaux de recherches portant sur les sujets prioritaires impactant le développement de nos projets et l’amélioration de la compétitivité des ports africains » souligne Ahmed Bennis, Directeur Développement Groupe – Tanger Med.

Mme Hadiza Bala Usman, Directrice générale de NPA (Nigerian Ports Authority) et vice-présidente de l’IAPH (International Association of Ports and Harbour) a salué l’initiative de Tanger Med et a indiqué : « il est important pour les dirigeants des autorités portuaires de mettre en place des espaces d’échanges au sein d’une plateforme commune ayant pour objectifs le partage d’expérience et l’efficacité des ports africains».

Mr Martin Mutuku , Directeur Général Adjoint de Kenya Port Authority a partagé l’expérience des ports kenyans dans la gestion de la crise du COVID 19 et a affirmé : « Dans cette période de crise les ports africains doivent multiplier les interactions et échanger sur les problématiques prioritaires… le port de Mombasa ainsi que les autres ports du Kenya sont fortement mobilisés au sein de APTF (Africain Port Task Force) pour servir les intérêts de la communauté portuaire du continent ».

Les représentants des autorités portuaires ont confirmé leur grand intérêt pour les travaux de l’Africain Port Task Force et ont réitéré leur engagement pour s’impliquer au sein des commissions de pilotage de projets et ateliers thématiques.

A propos de l’African Port Task Force – APTF :

L’Africain Port Task Force est une initiative lancée par Tanger Med en Juillet 2019 à l’occasion de la 1ère édition du Forum Africain des Ports organisé à Tanger.

Cette Task Force d’échange innovante en Afrique permet le partage des expériences entre les autorités portuaires ainsi que la mise en place d’une coordination stratégique autour de problématiques d’intérêts communs.

L’APTF offre aux ports africains une occasion de mettre en œuvre les meilleures pratiques, de se connecter au réseau d’experts internationaux, et de promouvoir une collaboration soutenue au sein de la communauté portuaire africaine.