Infomediaire Maroc – L’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont conclu une convention de partenariat visant à améliorer la compétitivité du port Tanger Med et à faciliter le passage des marchandises et des passagers, indique lundi un communiqué de l’ADII.

Et selon les termes de cette convention, les 2 parties s’engagent conjointement à coordonner davantage leurs actions afin de faciliter le passage des marchandises et des passagers transitant par le port de Tanger Med, précise la même source.

Il s’agit notamment d’accélérer les chantiers de dématérialisation et d’automatisation des formalités de dédouanement, de coopérer pour asseoir des procédures permettant à la fois de faciliter les formalités de passage et de rendre plus complexe la fraude commerciale sous toutes ses formes, ainsi que de mettre en place des services conjoints aux opérateurs économiques.

En vertu de cet accord, qui prévoit également la mise en place d’organes de gouvernance permettant d’assurer le suivi et l’évaluation de la performance globale du Port, les 2 parties s’accordent aussi à améliorer la compétitivité de la zone franche logistique Medhub mais aussi la circulation à l’intérieur du port, et à instaurer des indicateurs communs de performance.

Rédaction Infomediaire.