Concentrix+Webhelp, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’expérience client (CX) alimentées par la technologie, a ouvert, ce vendredi à Salé, un nouveau site, qui porte à 11 le nombre de ses implantations au Royaume.

Inauguré par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, ce nouveau flagship local entre en service moins de deux mois après le rapprochement des deux entités, Concentrix et Webhelp.

Cette inauguration témoigne de l’enthousiasme que suscite le Maroc en tant que destination d’investissement, de par sa position privilégiée, ses infrastructures de premier plan et son vivier de talents compétitifs, bien formés, agiles, créatifs et polyglottes, a souligné Mezzour lors d’une cérémonie tenue à cette occasion.

Avec près de 10.500 salariés au Maroc et désormais plus de 3500 collaborateurs dans la région Rabat-Salé-Kénitra, Concentrix+Webhelp prévoit de poursuivre ses investissements dans les domaines de la transformation digitale dans le pays.

Présente dans 70 pays et sur les six continents, Concentrix+Webhelp fournit des services aux secteurs clés de l’industrie tels que la technologie et l’électronique grand public, le retail et l’e-commerce, le travel, la banque, les services financiers et l’assurance, la santé, les communications et les médias, l’automobile, ainsi que l’énergie et le secteur public.

