Le Maroc est désormais dans le Top 30 des meilleures destinations mondiales d’externalisation. Le pays arrive à la 28e place mondiale et au 2ème rang au niveau continental.

Le Maroc est la 2e destination outsourcing en Afrique, la 4e au Moyen-Orient et la 28e au niveau mondial (sur 78 pays), selon l’édition 2023 de l’Indice mondial des lieux de services (GSLI).

Le Maroc a grimpé de 12 places dans ce classement entre 2021 et 2023. Le Global Services Location Index attribue ce succès à la compétitivité-coûts du pays, à sa main-d’œuvre qualifiée et multilingue, à son engagement en faveur du renforcement des compétences numériques et à sa vision pour le développement de l’outsourcing.

Le Royaume compte aujourd’hui parmi les 7 pays du monde qui ont connu la meilleure croissance dans l’attractivité de sites offshore, selon la nouvelle édition du GSLI (voir tableau ci-dessous).

Au Maroc, l’outsourcing a généré 15,7 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires à l’export de services en 2022 contre 13,5 MMDH en 2020. 1200 entreprises opèrent dans ce secteur, générant 130.000 emplois.

Le GSLI évalue les pays en se basant sur 52 critères répartis sur quatre dimensions clés: l’attrait financier, l’expertise en main-d’œuvre, l’environnement des affaires et la connectivité numérique.