Dans le cadre des cycles de conférences, pour les professionnels de la comptabilité et de la Finance, ESCA Ecole de Management Organise une conférence sur les nouvelles dispositions fiscales de la Loi de Finances 2020, en vue d’expliquer le contexte à la fois national et international de naissance de ces dispositions, leur intérêt et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

Plusieurs présentations seront animées par des experts comptables, Cadre de la direction générale des impôts, Fiscalistes et enseignants-chercheurs. Les intervenants traiteront aussi du cas spécifique des régularisations prévues par la présente loi. Enfin, une séance d’échanges avec le public présent sera programmée pour donner des réponses claires aux questions soulevées les plus importantes.