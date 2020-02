– Yémen : Les Etats-Unis ont annoncé ce jeudi soir avoir éliminé Qasim al-Rimi, fondateur et leader d’Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA), et l’un des principaux lieutenants du chef d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri.

– Etats-Unis : Sans surprise, le Sénat américain, à majorité républicaine, a voté mercredi l’acquittement du président Donald Trump des accusations d’abus de pouvoir et d’entrave au travail du Congrès.

– Espagne : Le président du gouvernement de coalition, Pedro Sanchez, a annoncé, ce jeudi à Barcelone, que les négociations entre son exécutif et la Generalitat (gouvernement catalan) sur la situation en Catalogne commenceront ce février courant.

– Etats-Unis : La campagne de Bernie Sanders a annoncé ce jeudi qu’elle avait levé 25 millions de dollars en janvier auprès d’environ 650 000 personnes, dont un tiers de nouveaux donateurs, une somme impressionnante qui renforce les chances du sénateur de remporter la primaire démocrate.

– Belgique : Le géant pharmaceutique GSK a annoncé un plan de restructuration qui pourrait entraîner la suppression de 720 emplois.

– Etats-Unis : L’entreprise de transport Uber a enregistré des pertes moins importantes que prévu pour son quatrième trimestre fiscal en 2019, alors que la société qui a fait récemment son entrée en bourse continue de développer ses activités principales et de réduire ses coûts.

– Etats-Unis : L’économie a créé 225 000 emplois en janvier, poursuivant une cadence soutenue de créations d’emplois, tandis que le chômage a légèrement augmenté à 3,6%.

– Brésil : Le président Jair Bolsonaro, a signé un projet de loi autorisant l’exploitation minière et la production d’électricité dans les réserves indigènes, une promesse qu’il avait faite lors de sa campagne présidentielle il y a un an.

‘- Etats-Unis : Le déficit commercial du pays a baissé en 2019 pour la première fois en six ans, les Américains ayant moins importé de l’étranger et les exportations ayant chuté sur fond d’augmentation des tarifs douaniers et du ralentissement de la croissance mondiale.

– Chine : La ligne d’assemblage d’A320 d’Airbus à Tianjin, près de Pékin, a été suspendue pour une durée indéfinie suite à la propagation du nouveau coronavirus, ayant fait plus de 490 morts dans le pays, a indiqué le groupe aéronautique.

– Roumanie : Le Parlement roumain a renversé, ce mercredi, le gouvernement libéral minoritaire de Ludovic Orban, ouvrant ainsi la voie à des élections anticipées.

– Grande Bretagne : La compagnie aérienne à bas coût “Ryanair” a été accusée de “publicité trompeuse” par l’Autorité britannique de contrôle des normes de publicité (ASA), à cause d’une campagne publicitaire prétendant qu’elle avait les émissions de carbone les plus faibles en Europe parmi les grandes compagnies aériennes.

– Etats-Unis : Boeing doit résoudre un nouveau problème logiciel dans le cadre de ses efforts pour obtenir la recertification du 737 MAX, a déclaré ce jeudi le chef de l’Administration fédérale d’aviation (FAA), Stephen Dickson.

– Pologne : Le premier tour de l’élection présidentielle en Pologne aura lieu le 10 mai prochain, a annoncé la présidente de la Chambre basse du Parlement, Elzbieta Witek.

– Grande Bretagne : Une centaine de militants de Greenpeace ont bloqué, mercredi, le siège de BP à Londres avec des panneaux solaires et des barils de pétrole, au premier jour de l’entrée en fonction du nouveau patron du géant pétrolier.

– Etats-Unis : Le secrétaire d’Etat américain Michael Pompeo effectuera, à la mi-février, une tournée qui le conduira respectivement au Sénégal, en Angola, en Éthiopie, en Arabie saoudite et à Oman, rapporte le département d’Etat.

– UE : La Commission européenne a présenté ses propositions en vue de faire avancer la procédure d’adhésion à l’UE en la rendant “plus crédible” et dotée d'”un pilotage politique plus déterminé”.

– Espagne : La police nationale a résolu une affaire d’escroquerie impliquant plusieurs personnes soupçonnées d’avoir perçu au cours de 2019 des pensions de personnes décédées et qui a coûté plus de 6 millions d’euros à la sécurité sociale.

– Vietnam : La nouvelle épidémie de coronavirus ralentira la croissance du PIB au premier trimestre à 6,5% contre 6,79% l’an dernier, selon un rapport relayé par la presse locale.

– France : Les tour-opérateurs ont annoncé leur décision de prolonger jusqu’au 31 mars, la suspension des voyages organisés vers la Chine, en raison du Coronavirus.

– Espagne : Le gouvernement de coalition, réuni cette semaine en Conseil des ministres, a approuvé un décret-royal établissant une augmentation de 5,5% du Salaire minimum interprofessionnel (SMI) en 2020, à 950 euros par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier dernier.

– UE : La Commission européenne et le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), ont annoncé le lancement du Fonds “BlueInvest”, doté de de 75 millions d’euros en faveur de l’économie bleue.

– Arabie saoudite : Le Royaume a annoncé cette semaine l’enregistrement d’un cas de grippe aviaire hautement pathogène (H5N8) dans une ferme d’élevage de poules dans la région de Riyad.

– Royaume-Uni : L’Etat a demandé à ses ressortissants résidant en Chine de la quitter, afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus, qui a affecté plus de 20 000 personnes jusqu’à présent.

– Espagne : Le nombre de migrants clandestins arrivés, par voie maritime, dans le pays a baissé d’environ 55% en janvier dernier par rapport au même mois de l’année précédente, selon le ministère de l’Intérieur.

– Norvège : L’Etat autorisera aux entreprises aquacoles d’augmenter leur capacité de production de saumon et de truite dans neuf des 13 régions océaniques du pays, a annoncé le ministre des Pêches.

– OCDE : L’inflation annuelle dans la zone a augmenté à 2.1 % en raison de la hausse du prix des énergies, selon des chiffres publiés mardi par l’Organisation de coopération et de développement économiques basée à Paris.

– Liban : Le “Daily Star”, seul quotidien anglophone du pays, a suspendu temporairement, mardi, son tirage papier pour des raisons financières.

– Suisse : Swatch Group a annoncé l’annulation de son salon horloger “Time to Move”, qui devait se tenir entre fin février et début mars à Zurich, en invoquant l’épidémie du coronavirus chinois.

– Chili : Les incendies de forêt ont détruit ces derniers jours près de 4 000 hectares de forêts sauvages dans le sud et le centre du Chili, a indiqué la Corporation Nationale Forestière (Conaf).

– Etats-Unis : Le secteur manufacturier américain a enregistré une reprise inattendue en janvier après plusieurs mois de repli, a indiqué l’Institut de gestion de l’offre (ISM).

– UE : La Commission européenne a interdit à la Lituanie et à la Roumanie d’accorder des autorisations d’urgence pour des substances nuisibles aux abeilles, qu’elle juge “injustifiées”.

Emirats arabes unis : Le pays a annoncé la découverte d’un important gisement de gaz, de nature à rapprocher l’État du Golfe de l’autosuffisance.

Etats-Unis : L’auteur à succès de romans fantastiques Stephen King a annoncé récemment qu’il avait quitté Facebook après avoir exprimé ses préoccupations concernant la propagation de fausses informations sur le réseau et le non-respect de la confidentialité de ses utilisateurs.

– Espagne : Quelque 83,7 millions de touristes internationaux ont visité le pays en 2019, en hausse de 1,1% par rapport à une année auparavant, ce qui représente un nouveau record de fréquentation, indique l’Institut national de la statistique (INE).

– Espagne : Le gouvernement espagnol a confirmé la nomination de Paz Esteban López à la tête du Centre national d’intelligence (CNI), devenant ainsi la première femme de l’histoire de la démocratie espagnole à assumer cette responsabilité.