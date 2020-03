Le président américain Donald Trump a signé vendredi un plan de relance économique massif de 2 000 milliards de dollars destiné à aider les travailleurs et les entreprises américains touchés par la pandémie de coronavirus.



Cette loi comprend des paiements uniques de 1 200 $ à de nombreux Américains, met en place un fonds de liquidité d’entreprise de 500 milliards de dollars pour aider les secteurs en difficulté comme les compagnies aériennes. Le plan alloue également 377 milliards de dollars pour l’aide aux petites entreprises et augmente la prestation de chômage maximale de 600 $ par semaine pendant quatre mois, entre autres dispositions.



Le président Trump a signé la législation lors d’une cérémonie au Bureau Ovale à la Maison Blanche vendredi après-midi, quelques heures seulement après son adoption par la Chambre des représentants.



Le projet de loi massif, surnommé la loi CARES, est le plus important plan de sauvetage économique de l’histoire du pays. Il est le résultat de jours de négociations marathonniennes entre l’administration Trump et les dirigeants démocrates et républicains du Sénat.



Jeudi matin, le département du Travail a révélé que plus de 3 millions d’Américains s’étaient inscrits aux allocations de chômage la semaine dernière, marquant la plus forte augmentation hebdomadaire de cet indicateur de l’histoire du pays.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, l’un des principaux négociateurs de la législation du côté de l’administration, a affirmé qu’il s’attend à ce que le gouvernement envoie les chèques de 1.200 $ aux Américains qui y ont droit dans les trois prochaines semaines.