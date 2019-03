Le gouvernement congolais et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de signer un protocole d’accord portant sur un projet de gestion durable de la faune sauvage au Congo.

Signé à Brazzaville par la ministre de l’Economie forestière, Rosalie Matondo, et la représentante de la FAO, Suze Percy Filippini, l’accord a pour but de contribuer à la conservation de la faune sauvage, des écosystèmes et de leurs services, d’améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des communautés qui dépendent en grande partie des différentes ressources naturelles, rapporte l’agence d’information d’Afrique centrale.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 2,5 milliards FCFA (plus de 3,8 millions d’euros), le projet d’une durée de cinq ans sera mis en œuvre dans le département de la Sangha, autour du bassin d’approvisionnement de Ouesso (nord).

Pour la représentante de la FAO, Suze Percy Filippini, ce programme contribuera à la réalisation non seulement du Plan national de développement (2018-2022), mais aussi à l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment l’élimination de l’extrême pauvreté et la faim.

IM