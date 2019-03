Outlierz Ventures, fonds d’investissement en capital-risque dédié aux startups technologiques africaines, annonce ses 5 premiers investissements sur le continent africain.

Basé au Maroc, Outlierz Ventures compte parmi les fonds VC pionniers d’Afrique francophone avec une approche panafricaine et soutenu par des investisseurs privés de la Silicon Valley et d’Afrique.

Depuis le démarrage de son activité en 2017, le fonds a réalisé cinq investissements dans des startups en forte croissance sur cinq marchés différents. Pour réaliser ces investissement, l’équipe a passé en revue plus de 1 000 opportunités d’investissement, engagé des conversations avec plus de 350 entrepreneurs à travers le continent, pour sélectionner 5 entreprises parmi les plus prometteuses.

Stratégie d’investissement

• Le fonds investit dans des entreprises africaines à fort potentiel de croissance qui utilisent la technologie pour transformer les secteurs traditionnels (fintech, insurtech, agritech, healtech et logistique).

• Le fonds se concentre prioritairement sur les marchés africains les plus dynamiques, à savoir le Nigeria, le Kenya, l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Maroc, avec pour ambition de couvrir également les marchés d’Afrique francophone.

• Le fonds investit des tickets entre 500k Dhs et 5M Dhs dans des tours de tables de startups au stade Seed (produit sur le marché et des premiers clients) et au stade Pre-Series A ou pre-expansion (chiffre d’affaire, une croissance effective et démarrage de la phase d’expansion).

Des investissements réalisés dans des startups à fort potentiel sur 5 marchés

• WaystoCap (Maroc), marketplace qui permet aux PME africaines d’importer et d’exporter des produits de manière sécurisée et fiable, en utilisant la technologie pour structurer la chaine de valeur du commerce international en Afrique. Alumni du YCombinator dans la Silicon Valley, WaystoCap a levé $3M en Seed et est passé de 6 employés à 33 employés en moins de deux ans avec un siège au Maroc et des bureaux au Bénin et au Burkina Faso.

• Sokowatch (Kenya), startup qui transforme la distribution des produits de grande consommation dans les réseaux de distributions traditionnels. Sokowatch permet aux épiciers de commander des produits par SMS ou via une application mobile, de payer par mobile money et de les recevoir le jour-même gratuitement. Sokowatch a levé de $2M auprès d’investisseurs de la Silicon Valley et d’Afrique et a entamé son expansion en Afrique de l’Est avec une croissance mensuelle à deux chiffres.

• Asoko Insight (Afrique anglophone), plateforme qui structure les données des secteurs et des entreprises privés en Afrique, considérée comme la base de données la plus complète sur le segment des entreprises privées en Afrique, couvrant 7 pays d’Afrique anglophone.

• TousFacteurs (France), startup spécialisée dans le last-mile delivery pour les entreprises (livraison du dernier kilomètre) et fondée par deux alumni de HEC, dont un marocain de la diaspora. Cette startup optimise les besoins de livraison des entreprises, magasins et transporteurs internationaux comme DHL en s’appuyant sur des algorithmes d’optimisation qui permettent aux cyclistes indépendants de livrer des colis à des prix imbattables dans des créneaux horaires non couverts par les services de livraisons traditionnels.

• MaxAB (Egypte), fondée par l’ancien directeur de Careem en Egypte, la startup entend transformer la chaine de valeur de la distribution des produits de grande consommation (FMCGs) sur le segment informel en utilisant une plateforme technologique qui permet de faire de la micro-distribution prédictive directement chez les épiciers.

Une équipe d’entrepreneurs et de professionnels de l’investissement

Outlierz Ventures a été lancé en 2017 par une équipe d’entrepreneurs, de professionnels de l’investissement, et d’experts de l’Afrique, réunis autour de valeurs et d’une passion communes pour l’entreprenariat, l’innovation et l’Afrique, avec un rêve de faire émerger les prochaines success stories du continent. Le fonds a été initié par Kenza Lahlou et Ali Bensouda, en tant que Directeurs Associés, avec l’appui de Laila Slassi, fondatrice du cabinet Afrique Advisors et de Hassan Ba, expert sur l’Afrique et conseiller spécial auprès du Président de l’OCP, en tant que membres du Board.

« Nous sommes fiers d’annoncer les premiers investissements d’Outlierz Ventures dans de belles entreprises technologique africaines portées par des entrepreneurs talentueux qui ont le potentiel de transformer les économies du continent », déclare Kenza Lahlou, co-fondatrice et Managing Partner d’Outlierz Ventures.

« Nous sommes très enthousiastes quant aux opportunités que créent la révolution technologique pour le continent africain, tant en terme de création de valeur économique qu’en terme d’accélération du développement du continent, et sommes convaincus que l’Afrique est la prochaine frontière pour les investisseurs en capital risque », poursuit Ali Bensouda, co-fondateur et General Partner de Outlierz Ventures.

Un fonds soutenu par des investisseurs de renom

Outlierz Ventures est soutenu par des bailleurs de fonds et investisseurs privés américains et africains de renom, dont Michael Seibel, CEO du YCombinator, référence mondiale basé dans la Silicon Valley derrière le succès de Airbnb et Dropbox ; 500 startups, considéré comme le fonds de Venture Capital américain le plus actif au monde, ainsi que Hicham Oudghiri, CEO de Enigma, entrepreneur à succès de la diaspora marocaine dans le Big Data à New York, ou encore Joel Sibrac, ex-Président de la BMCI au Maroc.

Un partenaire stratégique pour les grands groupes

Au-delà de l’investissement en capital, Outlierz Ventures apporte aux entrepreneurs du smart capital en leur donnant accès à des ressources immatérielles uniques pour développer des projets à fort potentiel à l’échelle régionale, africaine et/ou mondiale, avec comme principal valeur ajoutée l’accès au marché en travaillant en collaboration avec des grands groupes marocains présent sur le continent Africain.

« L’accès au marché est le nerf de la guerre pour les startups. Le Maroc à une carte à jouer au niveau du continent pour permettre l’accès au marché francophone à travers nos grands groupes leaders sur leur secteur clef. En tant qu’investisseurs, nous jouons ce rôle de pont entre les grands groupes et les startups africaines les plus prometteuses qui cherchent à se développer sur d’autres marchés africains, notamment en Afrique francophone », conclut Kenza Lahlou.

