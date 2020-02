Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi prochain, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle sur le développement des indices du marché de l’emploi entre 2017 et 2019, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera ensuite une loi relative à la cybersécurité, avant de se pencher sur l’examen de deux projets de décret, le premier relatif à la fixation des modalités d’octroi des indemnités de fonction et de transport au profit des membres de l’organe délibératif de la Commission nationale de la commande publique et le second à l’application de la loi portant réorganisation de l’Ecole Hassania des Travaux publics, selon la même source.

Le Conseil procèdera également à l’examen d’une convention de coopération dans les domaines militaire et technique, signée le 20 juillet 2019 à Amman entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie, avec un projet de loi portant approbation de ladite convention.

La Conseil conclura ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution