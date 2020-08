Le contrat-programme pour la relance du secteur touristique, qui couvre la période 2020-2022, vise à privilégier le maintien de l’emploi et à soulager la trésorerie des entreprises, a souligné la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui. “La priorité est de pérenniser l’emploi et de soulager la trésorerie des entreprises. Les mesures à même de permettre l’atteinte de ces deux objectifs seront opérationnels dès cette semaine”, a fait savoir Fettah Alaoui dans un entretien publié ce mercredi sur les colonnes de “l’Economiste”. Elle a, dans ce sens, indiqué qu’une batterie d’autres mesures sera déclinée rapidement et ajustée progressivement en fonction de l’évolution de la situation, mettant en avant la gouvernance spécifique mise en place pour déployer et exécuter les termes et dispositions de ce contrat-programme. L’un des objectifs de ce contrat est d’être à l’écoute des opérateurs du secteur et de lutter contre toute tentation de découragement, a relevé la ministre. “Nous avons donc tracé ensemble les perspectives de 2021 et 2022, étant entendu que ces dernières feront l’objet d’une évaluation permanente et responsable, et seront par conséquent revisitées et ajustées en fonction du développement de la situation”..