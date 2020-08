La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) préconise la création d’un “Label Santé” afin de pouvoir avancer en matière de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) au sein des entreprises, a indiqué, mardi soir, le directeur général (DG) délégué du Patronat, Jalal Charaf. Ce label professionnel, auquel il est nécessaire d’associer notamment les salariés, les autorités sanitaires et administratives, permettrait d’assurer qu’une entreprise respecte les différentes mesures de prévention et de sécurité, a souligné M. Charaf qui s’exprimait lors d’un webinar tenu à l’initiative de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) autour du thème “Situation épidémiologique covid-19 préoccupante: la riposte”. Il a, parallèlement, mis en avant deux principales actions qui peuvent contribuer à l’élaboration de la nouvelle stratégie de riposte contre cette pandémie. Il s’agit du médecin de travail qui joue rôle important via ses alertes sur les cas positifs détectés, a noté le DG délégué de la CGEM, ajoutant que l’application “Wiqayatna” pourrait également être une très bonne solution. Pour ce qui est de la seconde action, elle consiste à orienter le dépistage vers les cas contacts au lieu de le faire de manière massive, a fait savoir Charaf.