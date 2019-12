La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) se tient du 2 au 13 décembre avec la participation de représentants de 196 pays, dont le Maroc, afin de prendre des mesures qui seront cruciales pour la suite du processus de l’ONU Changements climatiques.

Le Royaume est représenté à cet événement par une importante délégation conduite par le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, et composée du ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rebbah, de la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, et de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Ce sommet sur le climat mobilisera une cinquantaine de dirigeants mondiaux, des chefs d’Etat et de gouvernement, des présidents des institutions de l’Union européenne (UE) et des hauts représentants d’institutions internationales, telles que l’OCDE et la Banque inter-américaine de développement (BID), en vue de débattre des moyens de faire face aux défis du changement climatique.