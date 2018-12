Infomédiaire Afrique – La Commission européenne a adopté mercredi onze nouveaux programmes d’aide en faveur de la Corne de l’Afrique pour un montant total de 134 millions d’euros.

Ces programmes « aideront à mettre en place des solutions durables pour les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, ainsi qu’à soutenir les communautés d’accueil vulnérables dans la région qui accueille le plus grand nombre de réfugiés en Afrique, soit 4,5 millions de personnes », a indiqué le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, Neven Mimica, dans un communiqué.

Ils sont financés au titre du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne (UE) pour l’Afrique, créé en 2015 en vue de remédier aux causes profondes de l’instabilité, des migrations irrégulières et des déplacements forcés. Les ressources allouées à ce fonds par les institutions européennes, les États membres de l’UE et d’autres donateurs s’élèvent actuellement à 4,1 milliards d’euros.

Le nombre total de programmes adoptés depuis décembre 2015 pour la région de la Corne de l’Afrique s’élève désormais à 69, d’une valeur totale de 1,28 milliard d’euros.

Rédaction Infomédiaire