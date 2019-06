L’Union européenne (UE) a annoncé jeudi une aide de 110,5 millions d’euros en faveur de la région de la Corne de l’Afrique, frappée par des crises humanitaires graves et prolongées.

Cette aide est répartie entre la Somalie (36,5 millions d’euros), l’Éthiopie (31 millions d’euros), l’Ouganda (28,5 millions d’euros), le Kenya (13,5 millions d’euros) et Djibouti (1 million d’euro), a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

Ce nouveau financement « viendra en aide à ceux qui ont fui leur foyer, aux communautés d’accueil en situation de fragilité et aux victimes de catastrophes naturelles, en particulier la sécheresse », a précisé le commissaire européen chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, cité dans le communiqué.

Selon l’UE, ses efforts humanitaires financés dans la Corne de l’Afrique sont destinés à soutenir les personnes les plus vulnérables, notamment les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les communautés d’accueil, par la fourniture d’une aide alimentaire, d’abris, d’eau potable, de soins de santé et de soins nutritionnels, d’une protection et d’une éducation pour les enfants victimes de crises humanitaires.

La région de la Corne de l’Afrique est sujette aux flambées épidémiques en raison de la faible couverture vaccinale, de taux élevés de malnutrition et de mouvements massifs de population, relève l’exécutif européen qui note que les périodes répétées de sécheresse et d’inondations continuent d’aggraver la vulnérabilité des populations de la région.

Selon ses estimations, 11 millions d’habitants de la région ont besoin d’une aide alimentaire en conséquence directe de phénomènes météorologiques extrêmes ou de déplacements de population, et pas moins de 4 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition.