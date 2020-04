Le Maroc a donné l’exemple en accordant la priorité à la santé de ses citoyens avant toute autre considération dans sa lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le site d’Informations australien “Vibe Media”.

“Le Maroc a mobilisé les moyens humains et techniques dans un effort exceptionnel pour faire face au virus. En plus des mesures médicales et sanitaires prises à temps, le Royaume prend aussi son économie très au sérieux”, a relevé le journal, faisant savoir que “les fondamentaux montrent que l’économie du pays est suffisamment résistante pour supporter, à court terme, les chocs induits par cette crise”.

Ainsi, le Royaume a consacré plus de 2,7% de son PIB à la lutte contre cette pandémie, se classant ainsi au 4e rang mondial dans la mobilisation des ressources financières contre Covid-19, a noté Vibe Media, ajoutant que la stratégie marocaine a été saluée au niveau international, non seulement pour l’efficacité de sa mise en œuvre, mais également pour l’implication de toutes les institutions et les composantes de la société marocaine.

Proactif, le Maroc a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire, de fermer tous les lieux publics (les écoles, les universités, les lieux de culte… etc.) et d’annuler tous les grands rassemblements, rappelle le journal, ajoutant que les autorités publiques ont appelé les citoyens à restreindre et à limiter leurs déplacements et à se conformer au confinement sanitaire dans leurs domiciles.

“Ces décisions font partie d’un ensemble d’autres mesures préventives adoptées par les autorités pour freiner la propagation du nouveau coronavirus dans le pays”, a souligné le journal, citant l’ambassadeur du Royaume à Canberra, Karim Medrek.

“Pour soutenir l’économie nationale, SM le Roi Mohammed VI a ordonné le 15 mars la création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), qui a pu mobiliser un budget total de 6 milliards de dollars australiens”, a indiqué M. Medrek, ajoutant que le fonds sert à la mise à niveau du système de santé afin de contenir la pandémie, mais aussi au soutien à l’économie nationale, la sauvegarde de l’emploi et la réduction de l’impact social occasionné par cette situation.