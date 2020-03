Les compétitions sportives se dérouleront à huit clos en Espagne, en raison des craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé, mardi, le ministre de la Santé, Salvador Illa.



“Les communautés autonomes et le Conseil supérieur des sports ont convenu, en accord avec le ministère, que tous les événements sportifs se tiendront à huis clos, en raison de la forte présence de supporters provenant de zones à risque”, a précisé le ministre, en citant les cas des matches du 8ème de finale retour de Ligue des Champions de football, prévu le 10 mars entre Valence et l’Atalanta Bergame, et d’Europa League entre Getafe et l’Inter Milan, le 19 mars.



Des matchs de basket entre des clubs espagnols et des clubs du nord de l’Italie sont également concernés : Valence-Olympia Milan, le 5 mars, en Euroligue messieurs, et Gérone Venise en Eurocoupe Dames, le 19 mars.



Un journaliste sportif espagnol de 44 ans, qui avait couvert le match aller à Milan entre Valence et l’Atalanta, fait partie des personnes contaminées par le nouveau coronavirus en Espagne.



Le ministre a, par ailleurs, annoncé l’annulation des congrès médicaux dans le pays face au besoin “que les professionnels de santé soient en parfaite condition au cours des prochains jours”.



Quelque 151 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent en Espagne, et plus particulièrement dans quatorze régions du pays, selon le dernier bilan donné par le ministère de la Santé.



Il s’agit de 49 cas signalés à Madrid, 15 dans la Communauté valencienne, 7 aux îles Canaries, 15 en Catalogne, 3 aux îles Baléares, 13 en Andalousie, 13 au Pays Basque, 6 en Estrémadure, un dans la communauté de Navarre, 8 à Castille et León, un aux Asturies, 10 en Cantabrie, 3 à La Rioja, 7 à Castille-La Manche